Из-за провокаторов в Судане за пять месяцев погиб 101 человек

Число жертв с начала сидячей забастовки в Судане увеличилось до 101, сообщает Суданская Ассоциация Врачей.

Сто первым погибшим стал 33-летний Мустафа Мустафа Мохаммед Салех. Неизвестный стрелок убил его в голову. Таким образом, за пять месяцев протестов погиб 101 человек.

В перечень жертв также включены люди, погибшие в ходе массовой провокации в понедельник. Так, 3 июня толпа, состоящая из молодых людей, напала на силовиков, охраняющих сидячую забастовку у Генштаба. Позже злоумышленники попытались среди мирных демонстрантов. В результате в хаотичной перестрелке появились убитые, несколько десятков человек получили травмы.

В ночь на вторник глава Переходного Военного Совета Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что изначальной целью силовиков было стремление разогнать мирный митинг. Он выразил сожаление, что из-за действий провокаторов пострадали люди возле суданского Генштаба.

Незадолго до массовой провокации, ПВС запретил появляться в районе митинга западным дипломатам, которых уже подозревали во вмешательстве в протесты.

Протесты в Судане начались в декабре минувшего года из-за назревшего острого экономического кризиса. В результате страну возглавил ПВС, ставящий целью сокращение беспорядков в стране и проведение демократических выборов.Глава совета неоднократно отмечал, что задача армии – сохранить порядок в стране и обеспечить безопасный переходный период.