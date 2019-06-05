Обвиняемые в убийстве пятилетнего ребенка полицейские арестованы на Украине

Двое полицейских подозреваются в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Их уже уволили со службы, сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Такало.

Он подчеркнул, что это высшее дисциплинарное взыскание. Государственное бюро расследований приняло его до завершения досудебного разбирательства.

СМИ напоминает, 31 мая пятилетнему Кириллу Тливову выстрелили в голову, пока он играл во дворе дома. После его доставили в больницу. Ему провели операцию и отправили лечиться в Киев. Но врачи не смогли спасти его жизнь.

Позднее стало известно, что виноватыми в смерти ребенка могли стать полицейские. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили «пострелять по банкам» из боевого оружия.

Во вторник, 4 июня, были арестованы двое подозреваемых в убийстве.