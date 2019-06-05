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22:37   5 Июня 2019
Весь мир

Евросоюз поможет Украине выполнить минские соглашения

Евросоюз поможет Украине выполнить минские соглашения

Евросоюз поможет Украине выполнять Минские договоренности, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости. 

«Высокий представитель и президент обсудили возможные пути продвижения вперед в деле полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, напомнив при этом об ответственности России в этой связи», — сказано в сообщении дипслужбы ЕС.

При этом она подчеркнула, что ЕС поддержит Украину в выполнении Минских договоренностей. Это может включать поддержку Евросоюза по инклюзивному подходу к украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольных территориях Восточной Украины. 

Она также подтвердила, что ЕС окажет социально-экономическую поддержку региону Азовского моря. 

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

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Автор: Софья Белоцерковская
#евросоюз #политика #весь мир #зеленский

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