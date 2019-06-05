Евросоюз поможет Украине выполнить минские соглашения

Евросоюз поможет Украине выполнять Минские договоренности, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости.

«Высокий представитель и президент обсудили возможные пути продвижения вперед в деле полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, напомнив при этом об ответственности России в этой связи», — сказано в сообщении дипслужбы ЕС.

При этом она подчеркнула, что ЕС поддержит Украину в выполнении Минских договоренностей. Это может включать поддержку Евросоюза по инклюзивному подходу к украинским гражданам, которые проживают на неподконтрольных территориях Восточной Украины.

Она также подтвердила, что ЕС окажет социально-экономическую поддержку региону Азовского моря.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой».