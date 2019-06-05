Захарова надеется, что лагерь беженцев «Аль-Хол» закроют
Обстановка в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака продолжает стремительно ухудшаться. Об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ФАН.
Лагерь «Аль-Хол» в несколько раз переполнен людьми. В нем живут почти 75 тысяч людей, из которых 50 тысяч — дети. Из-за того, что там не хватает места, 15 тысяч жителей перебиваются в землянках.
Отмечается огромная нехватка продуктов и воды. Из-за условий антисанитарии люди очень быстро заболевают, однако помочь им никто не может. В лагере нет лекарств, врачей и медоборудования. Еще одна серьезная проблема — процветающий криминал.
Захарова отметила, что решение администрации лагеря составить списки тех, кто хочет его покинуть, внушает оптимизм.
«Выражаем надежду, что лагерь в ближайшем времени будет расформирован, а его жители наконец смогут вернуться в родные места в Сирии и Ираке», — закончила дипломат.
Родственники жителей «Аль-Хола» жалуются российским военным на плохие палатки, невывоз мусора и чрезмерную скученность, сообщает «Красная звезда».
На прошлой неделе управление ООН по координации гуманитарных вопросов представило доклад об обстановке в лагере. В докладе не передана реальная картина. Масштабы бедствий преуменьшены, настоящие причины страданий мирных жителей скрыты.
Администрация лагеря, состоящая из курдских радикалов, и западные кураторы так и не смогли навести порядок. Все проблемы остаются нерешенными.
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