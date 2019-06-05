Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве с трехдневным государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин по окончании переговоров в Кремле уехали оттуда на одном автомобиле.
Об этом в среду вечером сообщают российские СМИ, отмечая, после завершения переговоров в Кремле состоялся торжественный обед для членов делегаций двух стран, после которого российский и китайский лидеры осмотрели новые модели внедорожники Haval, собранные в Тульской области во внутреннем дворике Кремлевского дворца.
Осмотрев автомобили, лидеры сели в лимузин Aurus который стоял неподалеку и отправились на нем на другие мероприятия, запланированные в рамках визита Си Цзиньпина в РФ.
Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com/mTnsQCQFd7— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.