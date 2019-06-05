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Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

 РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества
21:24   5 Июня 2019
Весь мир

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве с трехдневным государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин по окончании переговоров в Кремле уехали оттуда на одном автомобиле.

Об этом в среду вечером сообщают российские СМИ, отмечая, после завершения переговоров в Кремле состоялся торжественный обед для членов делегаций двух стран, после которого российский и китайский лидеры осмотрели новые модели внедорожники Haval, собранные в Тульской области во внутреннем дворике Кремлевского дворца.

Осмотрев автомобили, лидеры сели в лимузин Aurus который стоял неподалеку и отправились на нем на другие мероприятия, запланированные в рамках визита Си Цзиньпина в РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
#путин #кремль #лимузин #сицзиньпин #аурус

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