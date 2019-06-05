Кучма заявил, что заседание по Донбассу впервые прошло конструктивно

Заседание по Донбассу в Минске впервые прошло в конструктивном ключе, все стороны хотели найти решение, сообщил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Его слова 5 июня передают РИА Новости.

«Мы приехали с «дорожной картой» от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир», — сказал он.

Кучма на заседании высказал пожелания президента. Впервые обе стороны хотели уладить конфликт, сказал он.

Экс-президент Украины надеется, что после переговоров решится проблема с водоснабжением в Донбассе.

Первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу прошло в среду в Минске. Украинский президент Владимир Зеленский вновь назначил 80-летнего Кучму представителем Киева в контактной группе.

Ранее Кучма дал совет Зеленскому меньше говорить и больше делать. Он также надеется, что под руководством новоизбранного главы будет создана профессиональная команда.