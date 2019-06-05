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20:48   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Кучма заявил, что заседание по Донбассу впервые прошло конструктивно

Кучма заявил, что заседание по Донбассу впервые прошло конструктивно

Заседание по Донбассу в Минске впервые прошло в конструктивном ключе, все стороны хотели найти решение, сообщил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Его слова 5 июня передают РИА Новости. 

«Мы приехали с «дорожной картой» от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир», — сказал он. 

Кучма на заседании высказал пожелания президента. Впервые обе стороны хотели уладить конфликт, сказал он. 

Экс-президент Украины надеется, что после переговоров решится проблема с водоснабжением в Донбассе.

Первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу прошло в среду в Минске. Украинский президент Владимир Зеленский вновь назначил 80-летнего Кучму представителем Киева в контактной группе. 

Ранее Кучма дал совет Зеленскому меньше говорить и больше делать. Он также надеется, что под руководством новоизбранного главы будет создана профессиональная команда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#донбасс #украина #киев #политика #весь мир #кучма #зеленский

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