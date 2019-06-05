Преступная халатность миллиардера Берсона грозит Петербургу потерей исторического особняка

Исторический особняк Черкасского на Университетской набережной, 23 в Петербурге 4 июня вновь загорелся. Пожарные потратили больше часа на ликвидацию возгорания, сообщают «Народные новости». На ликвидацию очага открытого горения ушло более полутора часов. Для борьбы с огнем было выделено восемь единиц техники и 40 сотрудников пожарной службы. Несмотря на их усилия пламя уничтожило 50 квадратных метров помещений на третьем этаже. Специалисты Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) после пожара и проверки состояния особняка обратились в полицию с заявление о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия России.

Здание, входящее в список выявленных объектов культурного наследия, поднимает острый вопрос о лишении миллиардера, совладельца холдинга «Адамант» Бориса Берсона, который выкупил его после расселения, прав на владение и передаче его в распоряжение города. За все время владения зданием олигарх не предпринимал попыток как-то сохранить этот исторически значимый дом и отреставрировать его.

Однако здание миллиардер выкупал в рамках инициативы по сохранению объектов культурного наследия посредством передачи государственного имущества в частный сектор. Таким образом, планировалось решить проблему с сохранностью памятников при недостаточном финансировании со стороны властей. Таким образом, удалось спасти множество исторических объектов и памятников в Санкт-Петербурге, однако это не относится к особняку Черкасского. Дом уже более десятка лет находится в бесхозном состоянии.

Сейчас в стены здания может попасть практически любой желающий. Особняк стал обиталищем для бездомных, руферов, и различных неформалов, так как бизнесмен не предпринял никаких мер по его надлежащей консервации. Присутствие асоциальных элементов и отсутствие должного контроля ни раз приводило к тому, что в помещениях дома вспыхивал пожар.

До последнего пожара особняк Черкасского горел еще два раза в прошлом году – в октябре и декабре. В обоих случаях причиной пожара послужило возгорание мусора на первом этаже. Пламя не пощадило сильно повредило дом.

Петербург богат на исторические здания, однако особо часто горит только собственность Берсона. Поэтому не все считают пожары в особняке следствием проникновения в здание бомжей и неформалов. Очевидцы последнего инцидента также отмечают, что дом могли поджечь. Берсон помимо реконструкции здания и строительства элитных квартир собирался обустроить в этом доме казино, которое могли бы посещать состоятельные клиенты. Но из-за ужесточения законодательства и отклонения плана реконструкции дома экспертами КГИОП намерениям миллиардера не суждено было сбыться. По этой причине пожары могут оказаться следствием поджога с целью получения страховки.

Также существует версия, что олигарх специально наносит историческому особняку серьезный ущерб, чтобы здание просто утратило статус объекта культурного наследия. Ведь это может произойти из-за сильных разрушений. В таком случае, не придется тратить огромнейшие деньги на реставрацию дома, не придется беспокоится о его сохранении Когда здание утратит культурную цену, его будет дешевле снести и построить какой-нибудь современный элитный отель.

Государственные и правоохранительные органы не раз проводили проверки в здании, призывая олигарха к надлежащему содержанию приобретенного им ценного имущества. В ходе многочисленных контрольных мероприятий было обнаружено большое количество разного рода нарушений. Миллиардер получал предупреждения о том, что его безалаберное отношение к состоянию здания может привести к повреждениям других объектов культурного наследия.

СМИ сообщали, что прокуратура Василеостровского района несколько раз направляла Берсону письма в Израиль, где он живет, призывая уделить внимание историческому особняку. КГИОП даже два раза обращался в суд. Первый раз комитет подавал иск после пожара в октябре, требуя наказать олигарха за небрежность по сохранению этой недвижимости. В результате миллиардера, отказавшегося признавать свою вину, суд оштрафовал на 30 000 рублей. Второй иск КГИОП подал, требуя отремонтировать здание. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, Берсон никак не воспринял все призывы обратить внимание на важный для истории Петербурга дом.