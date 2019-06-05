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21:17   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Сухогруз Melita под флагом РФ вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз Melita под флагом РФ вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз Melita, следовавший по маршруту порт Астрахань — порт Констанца под флагом РФ, попал в территориальные воды Украины из-за шторма . Об этом 5 июня сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на ВМС ВСУ.

По данным ведомства, из-за шторма, бушующего на западе от Тархатунского полуострова, российское судно вынужденно отклонилось от маршрута. Сухогруз углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль. 

Сотрудники Морской охраны Государственной пограничной службы Украины вовремя обнаружили судно. Они опросили экипаж и направили корабль по безопасному маршруту к пункту назначения. 

Ранее сообщалось, что НАТО и Крым планируют провести учения в Черном море. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #сухогруз #melita

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