Сухогруз Melita под флагом РФ вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз Melita, следовавший по маршруту порт Астрахань — порт Констанца под флагом РФ, попал в территориальные воды Украины из-за шторма . Об этом 5 июня сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на ВМС ВСУ.

По данным ведомства, из-за шторма, бушующего на западе от Тархатунского полуострова, российское судно вынужденно отклонилось от маршрута. Сухогруз углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Сотрудники Морской охраны Государственной пограничной службы Украины вовремя обнаружили судно. Они опросили экипаж и направили корабль по безопасному маршруту к пункту назначения.

Ранее сообщалось, что НАТО и Крым планируют провести учения в Черном море.