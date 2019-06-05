Tetra Pak и РЭО начали сотрудничать в переработке упаковки для напитков

«Российский экологический оператор» (РЭО) и компания Tetra Pak теперь будут сотрудничать в развитии отрасли обращения с ТКО и переработке картонных упаковок для напитков. Соответствующее соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает «360».

Документ между двумя компаниями подписали в среду, 5 июня. Представители мирового лидера в области упаковки продуктов Tetra Pak и главного российского оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами отметили, что наиболее важными задачами для них в рамках сотрудничества являются развитие в России раздельного сбора отходов и применение лучших мировых практик в данной сфере.

Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев подчеркнул заинтересованность компании-интегратора реформы обращения с отходами во внедрении в сферу исключительно новейших и современнейших технологий и инноваций.