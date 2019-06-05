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20:27   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтера

Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтера

Украинский журналист с телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский нагрубил жене погибшего шахтера во время съемки сюжета, сообщает 5 июня InfoResist.

По информации агентства, корреспондент попросил у своей ассистентки воды. Жена шахтера подумала, что так Ганапольский решил о ней позаботиться и отказалась от питья. 

«Я хочу! Причем тут вы?», — нагрубил плачущей вдове журналист. 

После этого Ганапольский продолжил общаться с женщиной. Телеканал «Прямой», на котором работает журналист, подарил трехкомнатную квартиру семье погибшего мужчины. 

Мужчина погиб в ночь на 29 мая на шахте «Лесная» в селе Селец, где произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, им не удалось выжить. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #общество #вдвова #телеканал прямой

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