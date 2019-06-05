Украинский журналист с телеканала «Прямой» Матвей Ганапольский нагрубил жене погибшего шахтера во время съемки сюжета, сообщает 5 июня InfoResist.

По информации агентства, корреспондент попросил у своей ассистентки воды. Жена шахтера подумала, что так Ганапольский решил о ней позаботиться и отказалась от питья.

«Я хочу! Причем тут вы?», — нагрубил плачущей вдове журналист.

После этого Ганапольский продолжил общаться с женщиной. Телеканал «Прямой», на котором работает журналист, подарил трехкомнатную квартиру семье погибшего мужчины.

Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтера. Интервьюер попросил стакан воды у ассистентки, женщина подумала, что вода предназначалась ей и отказалась. «Я хочу! Причем тут вы?» — отрезал журналистhttps://t.co/9fOvsGlEQd pic.twitter.com/9TxSOcis2A — Лента.ру (@lentaruofficial) June 5, 2019

Мужчина погиб в ночь на 29 мая на шахте «Лесная» в селе Селец, где произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, им не удалось выжить.