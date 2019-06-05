Специалисты КГИОП обратились с заявлением в полицию после пожара в доме Черкасского

После третьего за неполный год пожара в историческом доме Черкасского по адресу Университетская набережная, 23, собственником которого является бизнесмен Борис Берсон, специалисты КГИОП – Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры – проверили состояние здания и написали заявление в полицию в связи с ухудшением его состояния.

Об этом в среду 5 июня сообщает интернет-издание «Петербургский дневник», отмечая, что в заявлении специалистов КГИОП в УМВД РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга указывается на нарушения требований сохранения и использования объектов культурного наследия.

«На лицевом фасаде установлены строительные леса, которые зашиты баннером с рекламой. Доступ в здание не обеспечен. Входные двери закрыты», - сообщили специалисты.

Помимо полиции, КГИОП обратился в администрацию Василеостровского района и в петербургский Комитет имущественных отношений с просьбой обеспечить сохранность здания, часть помещений которого находится в собственности у города.

При этом в КГИОП уточнили, что не все историческое здание, являющееся объектом культурного наследия, принадлежит городу, а только помещения 3-Н и 4-Н. Квартиры за номерами 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 17, 18 и помещения 1-Н и 5-Н находятся в собственности у частного лица, а еще часть помещений являются общей долевой собственностью.

Ранее, как отмечается, КГИОП уже неоднократно заявлял о выявленных специалистами нарушениях требований закона об охране объектов культурного наследия.

О том, что одно из старейших зданий Петербурга – дом Черкасского постройки 1726 года находится в неудовлетворительном состоянии по санитарным, противопожарным и техническим нормам выяснилось еще 27 ноября минувшего года. Тогда собственник был оштрафован Василеостровским районным судом на 30 тысяч рублей.

Второй протокол об административном правонарушении был составлен 20 мая 2019 года и до сих пор рассматривается судом.

При этом требования КГИОП от 25 октября 2018 года через суд заставить собственника провести работы по сохранению исторического особняка, закрыть контур здания, а также попытка взыскать с собственника судебную неустойку за неисполнение решения суда ни к чему не привели, так как Василеостровский районный суд остановил рассмотрение дела до вынесения решения Арбитражного суда по иску, поданному собственником против Комитета имущественных отношений. Собственник добивался признать отсутствие у города права собственности на часть помещений в данном историческом здании.

Напомним: накануне 4 июня в историческом особняке Черкасского на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. По данным оперативных служб, площадь пожара составила 50 квадратных метров в центральной части кровли, в тушении были задействованы 12 расчетов.

Как сообщало информационное агентство «Невские новости», со ссылкой на очевидцев – жителей расположенных поблизости домов, причиной пожара мог стать намеренный поджог.

«Этот дом принадлежит известному в Петербурге бизнесмену Борису Берсону. И, насколько все жители района знают, у него из-за этого дома огромные проблемы. Так что он вполне мог решить поджечь его ради страховки. Быстро получить прибыль и решить свои проблемы», - рассказали местные жители журналистам.

Также сообщалось, что здание долгое время никак не использовалось и при этом не было закрыто надлежащим образом, в результате чего туда регулярно пробирались бездомные, желающие переночевать или погреться, а владельцы дома никак не пытались этому помешать.