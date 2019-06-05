РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, государства намерены лишь максимально реализовать большой потенциал сотрудничества, подчеркивает замдиректора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня». При этом позиции по ключевым мировым проблемам у Москвы и Пекина во многом схожи, подчеркивает он. Это, уверен эксперт, позволит Путину и Си Цзиньпиню заложить новые принципы порядка на мировой политической арене.

Визит главы Китая в РФ приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между странами. На переговорах лидерам двух государств удалось обсудить вопросы стратегического партнерства и международную проблематику.

Российский глава Владимир Путин во время встречи заметил, что позиции двух стран по ключевым мировым проблемам во многом совпадают. Си Цзиньпин же назвал сегодняшний уровень отношений Москвы и Пекина наиболее высоким за всю историю. Переговоры в столице РФ с участием российских и китайских министров, считает он, помогают «сверить часы, чтобы и дальше продвигать сотрудничество».

«Существует целый ряд глобальных вопросов, по которым обе страны выступают со схожих позиций», — заявил Карнеев «Экономике сегодня».

По мнению эксперта, эпоха глобального доминирования и однополярного мира во главе с Вашингтоном близится к концу. При этом, по словам собеседника ФБА, российская и китайская стороны стремятся лишь максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества, который существует. Этот визит Си Цзиньпина вероятнее всего станет определенным смысловым продолжением сотрудничества, подытожил Карнеев.