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 Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

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РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

 Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом

Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом
19:51   5 Июня 2019
Весь мир

РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран, государства намерены лишь максимально реализовать большой потенциал сотрудничества, подчеркивает замдиректора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня». При этом позиции по ключевым мировым проблемам у Москвы и Пекина во многом схожи, подчеркивает он. Это, уверен эксперт, позволит Путину и Си Цзиньпиню заложить новые принципы порядка на мировой политической арене.

Визит главы Китая в РФ приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между странами. На переговорах лидерам двух государств удалось обсудить вопросы стратегического партнерства и международную проблематику.

РФ и Китай стремятся максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества

Российский глава Владимир Путин во время встречи заметил, что позиции двух стран по ключевым мировым проблемам во многом совпадают. Си Цзиньпин же назвал сегодняшний уровень отношений Москвы и Пекина наиболее высоким за всю историю. Переговоры в столице РФ с участием российских и китайских министров, считает он, помогают «сверить часы, чтобы и дальше продвигать сотрудничество».

«Существует целый ряд глобальных вопросов, по которым обе страны выступают со схожих позиций», — заявил Карнеев «Экономике сегодня».

По мнению эксперта, эпоха глобального доминирования и однополярного мира во главе с Вашингтоном близится к концу. При этом, по словам собеседника ФБА, российская и китайская стороны стремятся лишь максимально реализовать высокий потенциал сотрудничества, который существует. Этот визит Си Цзиньпина вероятнее всего станет определенным смысловым продолжением сотрудничества, подытожил Карнеев.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #китай #си дзиньпин

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