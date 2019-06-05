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19:55   5 Июня 2019
Россия

Лавров назвал обязательное условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров назвал обязательное условие для встречи Путина и Зеленского

Встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет, если Киев не выполнит минские договоренности, заявил 5 июня глава МИД РФ в интервью РБК.

По словам Лаврова, пока не сложилось понимание о политике нового руководства Украины по минским договоренностям и российском направлении в целом.  

«Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией»,  — сказал министр.

По мнению главы МИД РФ, новая встреча в нормандском формате не состоится без выполнения старых соглашений, которых достигли четыре лидера за последние четыре года. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса и о «разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения». 

Лавров напомнил, что договоренности так и не были оформлены на бумаге. Чтобы собраться в очередной раз в «нормандском формате», следует сначала их оформить юридически, сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению минских соглашений.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #лавров #политика #минские соглашения #зеленский

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