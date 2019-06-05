Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате выступления экс-президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе повторил заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Ранее новоизбранный украинский лидер во время брифинга с главой Европейского совета Дональдом Туском заявил, что «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта».

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — отметил Цеголко в среду в Facebook, сопроводив пост скриншотом со страницы Зеленского в Twitter.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ему приятно, что новый глава государства прислушивается к предыдущему. Однако он посоветовал Зеленскому нанять спичрайтера.