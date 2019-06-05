РФ и Китай поддерживают стремление США и КНДР сохранить диалог

Россия и Китай поддерживают действия КНДР и США для сохранения диалога. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров стран по результатам переговоров в Москве, опубликованном 5 июня на сайте Президента РФ.

Обе стороны поддерживают ядерное разоружение Корейского полуострова. Они также считают, что только с помощью диалога можно эффективно решить проблемы.

«Стороны приветствуют значительные перемены к лучшему, которые происходят на Корейском полуострове, начиная с 2018 года, и позитивно оценивают усилия всех причастных к этому сторон», — сказано в заявлении.

Они также считают, что важно придерживаться установки на денкуклеаризацию в обмен на развитие и безопасность.

РФ и КНР выступают за сохранение диалога США и КНДР. Они также поддерживают их шаги навстречу друг другу и намерены поддерживать страны в их стремлении наладить отношения.

В заявлении сказано, что РФ и Китай продолжат прилагать усилия для решения проблем Корейского полуострова.