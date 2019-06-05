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Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтера

Украинский журналист нагрубил плачущей вдове шахтера

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 Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом

Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом
19:27   5 Июня 2019
Весь мир

Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом

Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у него с российским президентом Владимиром Путиным установились тесные контакты по рабочим вопросам и глубокая личная дружба.

Об этом китайский лидер заявил в Москве, где он находится с трехдневным государственным визитом, по окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня – самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня – самый близкий друг и хороший коллега», - заявил Си Цзиньпин.

Ранее о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений рассказал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #китай #дружба #сицзиньпин

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