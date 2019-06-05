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19:08   5 Июня 2019
Россия

Отозванный посол Литвы Мотузас вернется в Москву на следующей неделе

Отозванный посол Литвы Мотузас вернется в Москву на следующей неделе

Представитель внешнеполитического ведомства республики в среду, 5 июня, сообщил, что посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас на следующей неделе вернется в Москву и приступит к исполнению обязанностей. Ранее генеральная прокуратура Литвы заявила, что заподозрила Мотузаса в совершении «служебного проступка» в деле о якобы незаконной выдаче визы российскому банкиру​​​.

Комиссия министерства иностранных дел Литвы не установила объективных обстоятельств, которые позволили бы утверждать, что Ремигиюс Мотузас действительно сделал приоритетом частные интересы и не руководствовался целями и стремлениями визового кодекса Европейского союза.

«Заключение комиссии — Мотузас не совершил служебный проступок», — резюмировали в МИД Литвы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #литва #посол

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