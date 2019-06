Отозванный посол Литвы Мотузас вернется в Москву на следующей неделе

Представитель внешнеполитического ведомства республики в среду, 5 июня, сообщил, что посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас на следующей неделе вернется в Москву и приступит к исполнению обязанностей. Ранее генеральная прокуратура Литвы заявила, что заподозрила Мотузаса в совершении «служебного проступка» в деле о якобы незаконной выдаче визы российскому банкиру​​​.

Комиссия министерства иностранных дел Литвы не установила объективных обстоятельств, которые позволили бы утверждать, что Ремигиюс Мотузас действительно сделал приоритетом частные интересы и не руководствовался целями и стремлениями визового кодекса Европейского союза.

The ambassador was recalled from Moscow for consultations in early April, due to his vulnerability and threats to the Lithuanian embassy staff https://t.co/Vgy8yS7rjD