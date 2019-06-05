Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве
Российский лидер Владимир Путин отметил, что в Москве находится много туристов из Китая и добавил, что РФ и КНР активно развивают взаимный туризм, передает 5 июня слова президента РИА Новости.
По словам Путина, в 2018 году примерно 2,2 миллиона россиян съездили в Китай. В свою очередь, в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР.
«Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики», — сказал Путин.
Во время совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров президент предложил «выйти и помахать им [китайским туристам] с удовольствием рукой».
Ранее сообщалось, что позиции лидеров двух стран по ключевым вопросам во много совпадают.