Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в Москве находится много туристов из Китая и добавил, что РФ и КНР активно развивают взаимный туризм, передает 5 июня слова президента РИА Новости.

По словам Путина, в 2018 году примерно 2,2 миллиона россиян съездили в Китай. В свою очередь, в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР.

«Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

Во время совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров президент предложил «выйти и помахать им [китайским туристам] с удовольствием рукой».

Ранее сообщалось, что позиции лидеров двух стран по ключевым вопросам во много совпадают.