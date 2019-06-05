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Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

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18:44   5 Июня 2019
Россия

Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в Москве находится много туристов из Китая и добавил, что РФ и КНР активно развивают взаимный туризм, передает 5 июня слова президента РИА Новости. 

По словам Путина, в 2018 году примерно 2,2 миллиона россиян съездили в Китай. В свою очередь, в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. 

«Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики», — сказал Путин.

Во время совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров президент предложил «выйти и помахать им [китайским туристам] с удовольствием рукой». 

Ранее сообщалось, что позиции лидеров двух стран по ключевым вопросам во много совпадают

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #си дзиньпин

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