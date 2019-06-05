Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители украинского государства в ходе встречи политической подгруппы в Минске отказались обсуждать один из основных вопросов – предоставление особого статуса Донбассу. Об этом рассказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава местного МИД Наталья Никонорова.

«В ходе сегодняшнего заседания мы настаивали на выстраивании работы в том порядке и хронологии, которая указана в Комплексе мер и соответствует логике реализации данного документа», — цитирует ее пресс-служба МИД республики.

По словам Никоноровой, в первую очередь нужно начать диалог по вступлению в силу закона об особом статусе региона, закрепив это в украинской Конституции. Политической воли относительно выполнения своих обязательств по минских соглашениям у Киева, отметила она, в настоящее время нет.