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18:47   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители украинского государства в ходе встречи политической подгруппы в Минске отказались обсуждать один из основных вопросов – предоставление особого статуса Донбассу. Об этом рассказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава местного МИД Наталья Никонорова.

«В ходе сегодняшнего заседания мы настаивали на выстраивании работы в том порядке и хронологии, которая указана в Комплексе мер и соответствует логике реализации данного документа», — цитирует ее пресс-служба МИД республики.

По словам Никоноровой, в первую очередь нужно начать диалог по вступлению в силу закона об особом статусе региона, закрепив это в украинской Конституции. Политической воли относительно выполнения своих обязательств по минских соглашениям у Киева, отметила она, в настоящее время нет.

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Автор: Алла Ларионова
#донбасс #украина #политика

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