Как Валерий Рашкин из КПРФ и Гомер Симпсон боролись за честные выборы

В среду, 5 июня, фракция КПРФ собрала в Госдуме круглый стол на тему предстоящих выборов в столичный парламент. Коммунисты задумались о высоких технологиях, заявив тему: «Выборы в Мосгордуму 2019: инновационная демократия уже сегодня?». Партийный актив представил депутат Валерий Рашкин, известный трепетным отношением к Сталину, и последовательной критикой кабмина. Он сразу стартовал с места в карьер, раскритиковав систему электронного голосования в окружении школьников и немногочисленных взрослых.

«КПРФ выступала против, не достучались до сердец остальных партий. — вещал Рашкин. — Они решили, что эксперимент надо проводить. На мой взгляд, высокого полета политики решили на этом законе, если будет успешное голосование за их кандидатов, пересесть в правительство, но уже в качестве премьер-министра. Данный закон открыл дверь для фальсификаций».

В единый день голосования — 8 сентября в Москве пройдет эксперимент, о котором с опаской говорит коммунист. Три округа проголосуют за своих кандидатов в Мосгордуму, не выходя из дома. Во избежание ошибок и кривотолков москвичи сами выберут три пилотных округа до 19 июня на портале «Активный гражданин». Системе обещают беспощадный краш-тест: тот хакер, который умудрится взломать блокчейн, получит миллион рублей. Рашкин, впрочем, в надежность инновационной технологии не верит.

«У мэра ключи шифра и ключи дешифратора, это нарушение системы гласности!», - заверил он.

Народный избранник ранее обратился в Верховный суд РФ, когда законопроект об электронном голосовании Госдума принимала в первом чтении. Остановить прогресс не удалось. Российская Фемида не взялась рассматривать протест по существу, но и не отказала формально. Суд в Страсбурге оказался более отзывчив. Принял иск к рассмотрению, однако Рашкин не уверен, что международная инстанция приостановит закон до его корректировки согласно международному праву.

К единому мнению о вреде или пользе электронного голосования участники круглого стола так и не пришли. Представитель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц заявил, что реализацию конституционного права через блокчейн поддерживает, но призвал присмотреться к нюансам, чтобы от глаз не ускользнули происки темных сил.

«Дьявол кроется в деталях, - напомнил общественник. — Мы в рамках техгруппы пытаемся понять, как это устроено. Электронное голосование можно сравнить с атомной энергетикой. Все, наверное, сейчас смотрят сериал Чернобыль. Например, в Чернобыле в результате ЧС произошла трагедия, причем атомная энергетика — вещь хорошая, так что риски очень большие, на ресурсах исполнительной власти это все заложено, это изъян, конечно».

Старшеклассник и выпускник федерального проекта «Школа парламентаризма» Александр вспомнил мультипликационного работника атомной энергетики Гомера Симпсона, который в одной из серий пытался проголосовать за сенатора-демократа Барака Обаму во время президентских выборов. Однако, автомат для подсчета голосов засчитывал все голоса только за сенатора-республиканца Джона Маккейна. Гомер шесть раз пытался отдать свой голос за Обаму. Как только он понял, что все подстроено, автомат убил главу семейства Симпсонов, всосав его и выбросив прочь. Обитатель местного дома престарелых Джаспер Бердли наклеил на лоб мертвого Гомера стикер «Я проголосовал».

Школьник Никита законопроект об электронном голосовании прочитал, но не нашел в нем какой-либо технической информации о том, как будет «осуществляться честность».

«Это голосование преступление против москвичей, а случай из Симпсонов — это реальный случай, который произошел в Майами», - с грустью резюмировал Никита.

Только не в Майами, а в Пенсильвании, насколько помнит «Политика Сегодня». Избиратели в 2012 году жаловались, что аппараты не дают им проголосовать за демократа Обаму, принудительно выбирая республиканца Митта Ромни.

Александр призвал не относиться к Симпсонам всерьез, однако в одном создатели легендарного сериала оказались пророками, предсказав победу Дональда Трампа. Партию КПРФ старшеклассник поблагодарил за организацию дискуссии, но подчеркнул, что не разделяет ленинских заветов и пиетет к сыну сапожника, который проделал путь от грабителя банков до отца народов.

«Я не поддерживаю КПРФ, я за рыночную экономику. Я отношу себя по политическим координатам к правым. Партия КПРФ полная противоположность моим взглядам.<…> К Сталину мое отношение отрицательное, но я не отрицаю огромный прогресс, который стал возможен благодаря ему. Но что касается выхода на 9 мая с плакатом Сталина, такое я не поддерживаю».

«Политика Сегодня» не рискнула указывать полные имена юных собеседников, так как корреспондент не знает, одобрили ли их родители визит в Госдуму.