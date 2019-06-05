Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Российский лидер Владимир Путин в среду, 5 июня, принял китайского коллегу Си Цзиньпина в Кремле. После переговоров президент РФ заявил, что Москва и Пекин поддержали развитие практики расчетов в национальных валютах — рублях и юанях.

«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в нацвалютах», — сказал Путин.

По его словам, стороны& заключили межправсоглашения, которые помогут расширить использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также обеспечат бесперебойность банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках. Также президент РФ и председатель КНР обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Вечером Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.