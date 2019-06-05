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 Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах
Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

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18:34   5 Июня 2019
Россия

Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Российский лидер Владимир Путин в среду, 5 июня, принял китайского коллегу Си Цзиньпина в Кремле. После переговоров президент РФ заявил, что Москва и Пекин поддержали развитие практики расчетов в национальных валютах — рублях и юанях.

«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в нацвалютах», — сказал Путин.

По его словам, стороны& заключили межправсоглашения, которые помогут расширить использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также обеспечат бесперебойность банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках. Также президент РФ и председатель КНР обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Вечером Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #китай #нацвалюта

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