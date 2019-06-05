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Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате выступления экс-президента

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате выступления экс-президента

 Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса
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 Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом

Си Цзиньпин заявил, что Путин является его самым близким другом
18:54   5 Июня 2019
Весь мир

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

Российский президент Владимир Путин, выступая по окончании переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что совместное заявление об укреплении глобальной стратегической безопасности отражает позицию Москвы и Пекина, выступающих против разрушения существующей международной системы соглашений в области контроля над вооружениями.

«В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», - подчеркнул  Путин.

Китайский лидер прибыл в Москву в среду 5 июня с трехдневным государственным визитом. В ходе встречи с президентом России Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения выдержали испытания временем и поблагодарил Владимира Путина за радушный прием.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #путин #пекин #сицзиньпин

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