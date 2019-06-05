Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

Российский президент Владимир Путин, выступая по окончании переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что совместное заявление об укреплении глобальной стратегической безопасности отражает позицию Москвы и Пекина, выступающих против разрушения существующей международной системы соглашений в области контроля над вооружениями.

«В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», - подчеркнул Путин.

Китайский лидер прибыл в Москву в среду 5 июня с трехдневным государственным визитом. В ходе встречи с президентом России Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения выдержали испытания временем и поблагодарил Владимира Путина за радушный прием.