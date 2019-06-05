Мусорные контейнеры в РФ сдадут в лизинг

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в среду, 5 июня, в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что операторы по вывозу коммунальных отходов смогут воспользоваться программой субсидированного лизинга по мусорным контейнерам.

По его словам, РЭО договорился с крупнейшими лизинговыми компаниями страны включить контейнеры в комплексный состав лизингового продукта, поэтому региональные операторы смогут обновить фонды, передает «360». Российский экологический оператор определил механизм, который позволит регионам найти деньги на замену контейнеров.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в России 1 января. Теперь за обращение с мусором отвечают крупные региональные операторы, которые отбирают власти по конкурсу.