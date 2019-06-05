Глава РЭО заявил, что регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 миллиардов рублей

Российский экологический оператор (РЭО) получил множество заявок на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с коммунальными отходами на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей.

Об этом в среду на полях Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводит телеканал «360».

«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов. Двадцать (проектов) мы в июне определим и 80 — до конца года», - отметил Буцаев.

При этом сообщается, что к 2024 году Российскому энергетическому оператору предстоит привлечь инвестиций на сумму около 182 миллиардов рублей.

Ранее в кулуарах ПМЭФ Денис Буцаев сообщил, что для операторов по вывозу коммунальных отходов будет создана программа субсидированного лизинга. По которой они смогут обзавестись мусорными контейнерами.