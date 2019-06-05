Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

 Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах
Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

 Могилев потребовал наказать «сдавших Крым» чиновников

Могилев потребовал наказать «сдавших Крым» чиновников

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

 Меркель приняла участие в торжествах в Портсмуте, заявив, что это «подарок истории»

Меркель приняла участие в торжествах в Портсмуте, заявив, что это «подарок истории»
Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

Путин предложил Си Цзиньпину поздороваться с туристами из Китая в Москве

 Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах

Россия и КНР поддержали развитие практики расчетов в нацвалютах
Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

Представители Украины в Минске отказались обсуждать особый статус Донбасса

 Могилев потребовал наказать «сдавших Крым» чиновников

Могилев потребовал наказать «сдавших Крым» чиновников

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

Москва и Пекин выступают против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

 Меркель приняла участие в торжествах в Портсмуте, заявив, что это «подарок истории»

Меркель приняла участие в торжествах в Портсмуте, заявив, что это «подарок истории»
18:14   5 Июня 2019
Россия

Глава РЭО заявил, что регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 миллиардов рублей

Глава РЭО заявил, что регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 миллиардов рублей

Российский экологический оператор (РЭО) получил множество заявок на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с коммунальными отходами на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей.

Об этом в среду на полях Петербургского международного экономического форума сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводит телеканал «360».

«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов. Двадцать (проектов) мы в июне определим и 80 — до конца года», - отметил Буцаев.

При этом сообщается, что к 2024 году Российскому энергетическому оператору предстоит привлечь инвестиций на сумму около 182 миллиардов рублей.

Ранее в кулуарах ПМЭФ Денис Буцаев сообщил, что для операторов по вывозу коммунальных отходов будет создана программа субсидированного лизинга. По которой они смогут обзавестись мусорными контейнерами.

Глава РЭО заявил, что регионы инвестируют в «мусорную отрасль» 100 миллиардов рублей

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#инвестиции #пмэф #буцаев #рэо #мусорнаяотросль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...