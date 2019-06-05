Подростки сочли за розыгрыш смерть друга в реке и не смогли его спасти

Подросток во время купания с друзьями утонул в реке. Несчастный случай произошел в Москве. Об этом 5 июня пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, 28 мая несколько подростков после игры в футбол отправились на берег Спасского затона Москвы-реки, где решили искупаться. Один из мальчиков так не вышел из воды.

Сначала друзья подумали, что это розыгрыш, и начали искать одноклассника в другом месте. Позже школьники увидели безжизненное тело в воде и вытащили его на берег. Читая статьи в интернете, они попытались реанимировать друга, но при этом сразу вызвали скорую.

«Сохранить жизнь молодому человеку не удалось», — сказала она.

Иванова добавила, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Идет следствие. Выясняются все обстоятельства дела.

Молодому человеку было 15 лет. Он не умел плавать.