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18:12   5 Июня 2019
Общество

Подростки сочли за розыгрыш смерть друга в реке и не смогли его спасти

Подростки сочли за розыгрыш смерть друга в реке и не смогли его спасти

Подросток во время купания с друзьями утонул в реке. Несчастный случай произошел в Москве. Об этом 5 июня пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову. 

По ее словам, 28 мая несколько подростков после игры в футбол отправились на берег Спасского затона Москвы-реки, где решили искупаться. Один из мальчиков так не вышел из воды.

Сначала друзья подумали, что это розыгрыш, и начали искать одноклассника в другом месте. Позже школьники увидели безжизненное тело в воде и вытащили его на берег. Читая статьи в интернете, они попытались реанимировать друга, но при этом сразу вызвали скорую.

«Сохранить жизнь молодому человеку не удалось», — сказала она. 

Иванова добавила, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Идет следствие. Выясняются все обстоятельства дела. 

Молодому человеку было 15 лет. Он не умел плавать.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск #общество #подростки #купание

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