Митрохин назвал свое главное преимущество перед Соболь на выборах в Мосгордуму

Юрист ФБК Любовь Соболь собралась в Мосгордуму. Свою кандидатуру она намерена выдвинуть от 43-го округа. Однако, как отмечает «ПолитЭксперт», шансы избраться у Соболь небольшие.

Издание отмечает, что она вряд ли сможет построить карьеру на противостоянии компании «Конкорд», принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Оппонентами Соболь являются общественный деятель Нюта Федермессер и «яблочник» Сергей Митрохин. Последний уже успел заручиться поддержкой местных жителей, так как сам проживает в районе Хамовники.

И интервью изданию Infox.ru Митрохин рассказал о том, как готовится к предвыборной кампании. Политик уверен, что депутат должен помогать решать жителям их проблемы.

«Депутатский мандат мне нужен для того, чтобы делать это более эффективно. Мои конкретные дела в интересах жителей округа — это мое конкурентное преимущество перед любыми другими кандидатами», – уверен он.

Также политик сообщил журналистам о своих успехах в Хамовниках и на Пресне, где благодаря его стараниям остановили вырубку деревьев в сквере и отменили снос киноцентра «Соловей». Помимо этого, он смог способствовать спасению стадиона «Красная Пресня» от застройки.

Говоря о работе Федермессер, Митрохин усомнился в том, что ей хватит времени, чтобы работать с жителями округа. При этом, комментируя деятельность Любови Соболь, политик напомнил, что у нее нет опыта. В настоящее время, заявил «яблочник», у Соболь за плечами только история с нападками на компанию «Конкорд». Но и здесь у юриста совсем немного шансов, ведь Мещанский суд приостановил второй коллективный иск к организации. Ранее такое решение было принято и относительно первого иска, после чего родители заболевших детей начали отказываться от юридических услуг Соболь.

Основанная на псевдорасследовании кампания юриста ФБК является заведомо проигрышной, отмечает издание. Избирательный подход при выборе объекта в расследовании лишь свидетельствует о том, что оно фабриковалось для пиара. К примеру, его авторы обошли вниманием бизнес-партнера юриста блогера Андрея Мишенкова. Он уже почти десять лет открыто ведет совместный бизнес с семьей московских предпринимателей Тимофеевых. Чету пресса упоминала в связи с неоднократными победами на тендерах по строительству детских площадок.

Соболь не чурается дружить с коррупционерами, однако не имеет плана, программы и понимания проблем Пресненского района и Хамовников, отмечает издание. Встречи с кандидатом собирают несколько человек. Соболь не может внятно объяснить, почему баллотируется именно от этого округа. После того, как ей задали вопрос о Митрохине, юрист быстро решила покинуть собрание, заявив о срочных делах.

Ранее сообщалось, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск к юристу ФБК Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как отметили в пресс-службе компании «Конкорд», в мае Соболь в ходе программы «A-team» сделала заявление, вполне попадающее под нормы закона о защите чести, достоинства и деловой репутации. Юристы организации уверены, что предъявление иска по данному высказыванию имеет перспективы в суде. Сейчас готовятся материалы для передачи дела в суд.