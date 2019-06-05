Могилев потребовал наказать «сдавших Крым» чиновников

Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев потребовал наказать чиновников, которые допустили «сдачу» Крыма в 2014 году. Его слова передает 5 июня украинский телеканал Zik.

Могилев предупредил, что готовит материалы для Госбюро расследований, чтобы чиновники, пришедшие к власти в 2014 году после госпереворота, получили по заслугам.

«Наша общественная организация, политическая партия «Независимость», сейчас готовит материалы для направления в ГБР о привлечении этих лиц к ответственности за сдачу Крыма», — заявил он.

Он подчеркнул, что когда чиновники такого уровня не борются за сохранение территориальной целостности Украины, это — госизмена. Также он считает, что если бы сразу были приняты адекватные меры в Крыму, то «не было бы Донбаса и этой войны».

Могилев напомнил, что украинские власти никак не отреагировали на события, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией. По его мнению, здесь не обошлось без заинтересованности.