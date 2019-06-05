Меркель приняла участие в торжествах в Портсмуте, заявив, что это «подарок истории»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые проходят в городе Портсмут.

По словам Меркель, которые в среду приводит агентство DPA, ее участие в подобном мероприятии является «подарком истории».

«То, что я как канцлер Германии могу сегодня быть здесь, и то, что мы сегодня вместе выступаем за мир и свободу, - это подарок истории», - заявила канцлер ФРГ, добавив, что это нужно оберегать и защищать.

В ходе торжеств в Портсмуте Меркель провела двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Германская сторона к настоящему моменту подробностей встречи двух лидеров не приводит. При этом в Белом доме сообщили, что Трамп и Меркель на встрече, помимо других тем, обсуждали ситуацию в Ливии.