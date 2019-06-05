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17:38   5 Июня 2019
Россия

Россельхознадзор разрешил ввозить мясо птицы из Казахстана

Россельхознадзор разрешил ввозить мясо птицы из Казахстана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила временные ограничения на ввоз в Россию мяса птицы из области Казахстана. В конце сентября 2018 года Россельхознадзор ограничил ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Северо-Казахстанской области в связи с регистрацией очагов болезни Ньюкасла​​​.

Ведомство учло, что эпизоотическая обстановка в этой области улучшилась, также Казахстан провел комплекс ветеринарных мероприятий и внедрил программы оздоровления и регионализации. Россельхознадзор счел возможным с 3 июня 2019 года отменить временные ограничения на экспорт живой птицы и инкубационного яйца из Северо-Казахстанской области.

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Автор: Анатолий Кубарев
#казахстан #мясо #россельхознадзор #птица

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