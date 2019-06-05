Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Канатная дорога оборвалась на популярном курорте в Швейцарии Энгельберг. В результате инцидента пострадали несколько человек, один погиб. Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve в среду, 5 июня.

ЧП случилось рано утром во время ремонтных работ на канатной дороге, жертвой стал один из работников. Он скончался на месте. Его коллеги госпитализированы с серьезными травмами. Среди туристов пострадавших нет. На место инцидента прибыли спасатели и полицейские.

Энгльберг — крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механическими подъемниками на гору Титлис пользуются около 1,2 миллионов человек.