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17:24   5 Июня 2019
Весь мир

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Канатная дорога оборвалась на популярном курорте в Швейцарии Энгельберг. В результате инцидента пострадали несколько человек, один погиб. Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve в среду, 5 июня. 

ЧП случилось рано утром во время ремонтных работ на канатной дороге, жертвой стал один из работников. Он скончался на месте. Его коллеги госпитализированы с серьезными травмами. Среди туристов пострадавших нет. На место инцидента прибыли спасатели и полицейские.

Энгльберг — крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механическими подъемниками на гору Титлис пользуются около 1,2 миллионов человек.  

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Автор: Арсений Аскольский
#швейцария #канатная дорога #титлис

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