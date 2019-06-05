Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты просят горожан, которые поддерживают временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга как кандидата на выборах, которые состоятся в сентябре, подписаться за его выдвижение. Об этом сообщают «Невские Новости». По информации издания, сборщики подписей в поддержку кандидата в губернаторы уже появились в вестибюлях разных станций местного метрополитена.

Люди в фирменных ветровках и белых бейсболках ожидают петербуржцев за стойками с надписью «8 сентября 2019 года выборы губернатора Санкт-Петербурга» и «Александр Беглов в интересах Петербурга». Активисты раздают пассажирам подземки портреты врио и просят поставить роспись, если они поддерживают его кандидатуру.

По информации издания, горожане с энтузиазмом откликаются и оставляют свои подписи в поддержку политика. Помимо этого, агитационные стойки разместились в торговых центрах города.