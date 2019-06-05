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Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

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Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
17:05   5 Июня 2019
Весь мир

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Глава Европейского совета Дональд Туск считает «сильным сигналом» тот факт, что первый зарубежный визит нового президента Украины Владимира Зеленского состоялся именно в Брюссель.

После краткой встречи в Брюсселе Туск и Зеленский выступили с заявлениями, после чего общение с представителями СМИ закончилось. Глава украинского государства пожал руку главе Евросовета и покинул здание высшего политического органа ЕС, спустившись к выходу на отдельном лифте.

По словам Туска, свободные и честные выборы продемонстрировали, чего достигла Украина. Это, считает он, особенно примечательно, учитывая трудную обстановку в сфере безопасности, а также сегодняшние экономические и политические обстоятельства.

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Автор: Алла Ларионова
#евросовет #туск #зеленский

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