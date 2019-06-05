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 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

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Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
17:16   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главной задачей борьбу с «российской агрессией», а также преодоление коррупции на Украине. С таким мнением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе, передает 5 июня РИА Новости.

Зеленский рассказал, что инициировал досрочные выборы в Верховную Раду, чтобы ускорить процесс перезагрузки политической системы. Он подчеркнул, что важнейшей задачей ставит борьбу с коррупцией. 

«Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии», — добавил он. 

Ранее Зеленский встречался с главой Евросовета Дональдом Туском. Во время переговоров он заявил, что курс Украины на евроинтеграцию связан с противодействием «российскому авторитаризму». По его мнению, вступление объединение Украины и Евросоюза убьет «российский имперский проект», а также проложит путь к демократическим переменам в этой стране. 

Ранее стало известно, что Евросоюз продолжит помогать Украине, в том числе финансово. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#евросоюз #украина #нато #политика #весь мир #зеленский

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