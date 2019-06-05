Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главной задачей борьбу с «российской агрессией», а также преодоление коррупции на Украине. С таким мнением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе, передает 5 июня РИА Новости.

Зеленский рассказал, что инициировал досрочные выборы в Верховную Раду, чтобы ускорить процесс перезагрузки политической системы. Он подчеркнул, что важнейшей задачей ставит борьбу с коррупцией.

«Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии», — добавил он.

Ранее Зеленский встречался с главой Евросовета Дональдом Туском. Во время переговоров он заявил, что курс Украины на евроинтеграцию связан с противодействием «российскому авторитаризму». По его мнению, вступление объединение Украины и Евросоюза убьет «российский имперский проект», а также проложит путь к демократическим переменам в этой стране.

Ранее стало известно, что Евросоюз продолжит помогать Украине, в том числе финансово.