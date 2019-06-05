Журналисты ФАН рассказали об обстановке в Ливии

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о текущей ситуации в Ливии.

Побывав в этой ближневосточной стране, корреспондент агентства заметил, что в Ливии к журналисту из России относятся как минимум скептически, даже с пренебрежением. Причины такого приема наверняка неизвестны, но, вероятнее всего, они кроются в политической плоскости. Однако еще недавно россиян здесь принимали гораздо теплее.

Журналист отметил, что сегодня Ливия — одно из самых нестабильных государств региона, в которой страна не прекращается уже на протяжении многих лет. На карте страны в настоящее время есть и некоторые неподконтрольные территории на юге, где по-прежнему сохраняют влияние террористы.