Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Глава Евросовета Дональд Туск пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать Киеву поддержку, в том числе финансовую. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 5 июня.

«Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине», — отметил он.

По словам Туска, ЕС готов помогать Украине в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформировании энергетического сектора. Глава Евросовета также добавил, что саммит лидеров Евросоюза и Украины, который запланирован в Киеве на июль, определит приоритеты двусторонних отношений на будущие годы.