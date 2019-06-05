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Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

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Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
16:59   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Глава Евросовета Дональд Туск пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать Киеву поддержку, в том числе финансовую. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 5 июня.

«Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине», — отметил он.

По словам Туска, ЕС готов помогать Украине в борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформировании энергетического сектора. Глава Евросовета также добавил, что саммит лидеров Евросоюза и Украины, который запланирован в Киеве на июль, определит приоритеты двусторонних отношений на будущие годы.

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #украина #туск #зеленский

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