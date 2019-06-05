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17:02   5 Июня 2019
Россия

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Сильный ветер сорвал кровлю со здания «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области. Пострадавших нет, уточнили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в среду, 5 июня. В результате сильного порыва ветра произошло частичное повреждение кровли на двухэтажном здании, расположенном на улице Вокзальная. На место оперативно прибыли силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В здании в этот момент находились 36 человек. Никто не пострадал. Почта будет работать в штатном режиме. Устранить последствия помогал 21 человек и восемь единиц техники.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #ветер #мчс рф #магнитогорск

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