Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Сильный ветер сорвал кровлю со здания «Почты России» в Магнитогорске Челябинской области. Пострадавших нет, уточнили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в среду, 5 июня. В результате сильного порыва ветра произошло частичное повреждение кровли на двухэтажном здании, расположенном на улице Вокзальная. На место оперативно прибыли силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В здании в этот момент находились 36 человек. Никто не пострадал. Почта будет работать в штатном режиме. Устранить последствия помогал 21 человек и восемь единиц техники.