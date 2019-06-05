Путин обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство

Российский лидер Владимир Путин поделился подробностями переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент сообщил, что они обсуждали вопросы стратегического партнерства РФ и Китая, а также международную проблематику, передает 5 мая РИА Новости слова Путина.

По словам президента РФ, политики сошлись во мнении по многим ключевым вопросам.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — сказал он.

Путин также назвал переговоры в узком составе откровенными и насыщенными. Он подчеркнул, что на встрече обсуждались важные задачи в области стратегического партнерства. Также обе стороны отметили, что отношения стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень».

Подробностями встречи президент поделился во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие участвовать в ПМЭФ-2019.