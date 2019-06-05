Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
16:44   5 Июня 2019
Россия

Путин обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство

Путин обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство

Российский лидер Владимир Путин поделился подробностями переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент сообщил, что они обсуждали вопросы стратегического партнерства РФ и Китая, а также международную проблематику, передает 5 мая РИА Новости слова Путина. 

По словам президента РФ, политики сошлись во мнении по многим ключевым вопросам. 

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — сказал он.

Путин также назвал переговоры в узком составе откровенными и насыщенными. Он подчеркнул, что на встрече обсуждались важные задачи в области стратегического партнерства. Также обе стороны отметили, что отношения стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень». 

Подробностями встречи президент поделился во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. 

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие участвовать в ПМЭФ-2019.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #кнр #цзиньпинь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...