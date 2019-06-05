Путин заявил о близости позиций Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам

Президент России Владимир Путин, открывая в среду российско-китайские переговоры, заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним актуальные проблемы международной повестки и по ключевым вопросам позиции наших стран совпадают.

По словам российского лидера, они с Си Цзиньпином провели обстоятельный разговор по актуальным международным вопросам.

«Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», - добавил президент.

Ранее в среду сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках трехдневного официального визита.