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Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
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16:29   5 Июня 2019
Весь мир

Военный совет Судана собирается провести выборы без участия бывшей правящей партии

Военный совет Судана собирается провести выборы без участия бывшей правящей партии

Переходный военный совет Судана обещает провести честные и свободные выборы в стране, не лопуская к ним представителей бывшей правящей партии «Национальный конгресс» свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом заявил в среду, 5 июня, заместитель главы совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), слова которого приводит канал Al-Hadath.

«Мы проведем свободные и честные выборы с участием всех партий. «Национальный конгресс» ни в них, ни в каких других будущих выборах участвовать не будет», — отметил замглавы совета.

Ранее Министерство иностранных дел РФ приветствовало решение военного совета Судана о выборах в следующем году. Российская стороны внимательно следит за тем, как развивается ситуация в этой африканской стране, отметили в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также обратилось ко всем суданским силам с призывом проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты мирными демократическими способами.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #политика #судан

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