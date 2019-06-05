Военный совет Судана собирается провести выборы без участия бывшей правящей партии

Переходный военный совет Судана обещает провести честные и свободные выборы в стране, не лопуская к ним представителей бывшей правящей партии «Национальный конгресс» свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом заявил в среду, 5 июня, заместитель главы совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), слова которого приводит канал Al-Hadath.

«Мы проведем свободные и честные выборы с участием всех партий. «Национальный конгресс» ни в них, ни в каких других будущих выборах участвовать не будет», — отметил замглавы совета.

Ранее Министерство иностранных дел РФ приветствовало решение военного совета Судана о выборах в следующем году. Российская стороны внимательно следит за тем, как развивается ситуация в этой африканской стране, отметили в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также обратилось ко всем суданским силам с призывом проявить предельную ответственность и разрешать внутриполитические конфликты мирными демократическими способами.