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16:25   5 Июня 2019
Весь мир

КНР впервые запустила ракету с морской платформы в космос

КНР впервые запустила ракету с морской платформы в космос

Китай впервые в истории запустил ракету-носитель с морской платформы. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. 

По информации СМИ, ракета-носитель «Чанчжэн-11» была успешно запущена с морской платформы в Желтом море в 12:06 по местному времени. Ранее с морской платформы ракеты не запускались. 

«Он ознаменовал стремительное овладение Китаем новым способом запусков в космическое пространство», — цитирует телеканал ТАСС. 

Ракета должна доставить космические аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B. Они предназначены для наблюдения за ветрами над Мировым океаном. Таким образом, специалисты смогут точнее предсказывать тайфуны. Кроме этого, ракета доставит в космос пять коммерческих микроспутников. 

Вторая ступень ракеты должна упасть в северной части Тихого океана. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #китай #кнр #космос #ракета #весь мир

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