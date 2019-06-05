КНР впервые запустила ракету с морской платформы в космос

Китай впервые в истории запустил ракету-носитель с морской платформы. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По информации СМИ, ракета-носитель «Чанчжэн-11» была успешно запущена с морской платформы в Желтом море в 12:06 по местному времени. Ранее с морской платформы ракеты не запускались.

«Он ознаменовал стремительное овладение Китаем новым способом запусков в космическое пространство», — цитирует телеканал ТАСС.

Lançamento do foguete Long March 11 (também chamado de CZ-11 WEY) hoje, 05 de junho, às 01:06 no horário de Brasília. pic.twitter.com/ag5VrZFSVc — Um Pequeno Passo (@PassoPequeno) June 5, 2019

Ракета должна доставить космические аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B. Они предназначены для наблюдения за ветрами над Мировым океаном. Таким образом, специалисты смогут точнее предсказывать тайфуны. Кроме этого, ракета доставит в космос пять коммерческих микроспутников.

Вторая ступень ракеты должна упасть в северной части Тихого океана.