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16:29   5 Июня 2019
Весь мир

Мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море

Мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море

Военнослужащие Мальты во время трех спасательных операций в Средиземном море спасли 271 мигранта. Об этом 5 июня пишет газета Malta Today.

Издание уточняет, что мигранты пересекли Средиземное море на резиновых лодках, однако в поисково-спасательной зоне страны начали терпеть бедствие.

Первая спасательная операция прошла во вторник, 4 июня, ночью. Военные вытащили на берег 63 мигранта. Затем были осуществлены еще две операции: группа из 61 мигранта была спасена во вторник, а в среду помощь потребовалась группе из 147 человек.

Газета пишет, что количество лодок, отбывающих от берегов Африки, увеличилось после улучшения погодных условий в Средиземном море.

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Автор: Виктория Разумовская
#мигранты #общество #мальта #средизменое море

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