Полпред Устинов представит врио главы Астраханской области 6 июня

Полпред президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов в четверг, 6 июня, представит нового временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Об этом сообщает помощник полпреда Наталия Вишнякова. Ранее российский лидер Владимир Птуин принял отставку главы Астраханской области Сергея Морозова, который был назначен врио губернатора в сентябре 2018.

«Завтра будет официальное представление Бабушкина депутатам областной думы», — подчеркнула Вишнякова.

Бабушкин начал карьеру в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. С 2013 он работал на посту заместителя руководителя Росимущества. Спустя пять лет Бабушкин стал полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.