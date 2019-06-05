Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
16:08   5 Июня 2019
Ближнее зарубежье

После удара молнии сгорело здание районной администрации на Украине

После удара молнии сгорело здание районной администрации на Украине

Здание районной госадминистрации в городе Благовещенское Кировоградской области Украины сгорело из-за удара молнии. Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Сначала от удара молнии загорелась крыша здания, после чего огонь быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров», — приводят сообщение службы местные СМИ.

Огонь уже потушен. В настоящее время устанавливается степень нанесенного пожаром ущерба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #пожар #молния

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...