После удара молнии сгорело здание районной администрации на Украине

Здание районной госадминистрации в городе Благовещенское Кировоградской области Украины сгорело из-за удара молнии. Об этом сообщили в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Сначала от удара молнии загорелась крыша здания, после чего огонь быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров», — приводят сообщение службы местные СМИ.

Огонь уже потушен. В настоящее время устанавливается степень нанесенного пожаром ущерба.