Астрахани сменили врио губернатора и добавили интригу выборам

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов 5 июня покинул пост по собственному желанию. Как сообщает сайт Кремля, президент подписал соответствующий указ, назначив новым врио Игоря Бабушкина — выходца из армии, ФСБ и бывшего зама полпреда главы государства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Морозов стал врио астраханского губернатора в сентябре 2018 года. В 2016-2017 годах он работал помощником министра обороны Сергея Шойгу, а после этого перешел на должность замруководителя Федеральной таможенной службы. Таким образом, рокировка врио произошла за три месяца до выборов. В сентябре 2019 года жители Астраханской области решат, кто будет управлять регионом следующие пять лет. Опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты сошлись во мнении, что губернаторское кресло Морозову пришлось не по душе.

«Видимо, не все созданы для того, чтобы заниматься публичной политикой. — сказал политолог Евгений Минченко. — Работа губернатора очень специфична. Не все выходцы из силовых структур способны ей заниматься. Прецеденты были. Ровно такая же история была с Зиничевым в Калининградской области».

Коллега Минченко, политолог Глеб Кузнецов, комментируя отставку астраханского врио, тоже вспомнил непродолжительный карьерный период (70 дней) действующего главы МЧС и бывшего чекиста Евгения Зиничева во главе русского анклава в Центральной Европе.

«У каждого своя карьерная траектория. Честь и хвала человеку, который, поработав на каком-либо месте, понимает, что это не его и честно об этом говорит», - похвалил Морозова Кузнецов.

Технических проблем для команды Бабушкина, если тот соберется на выборы за три месяца до их старта, собеседник агентства не видит. Кузнецов полагает, что новый назначенец автоматически заручился определенным кредитом доверия астраханцев.

«Есть такая штука, как эффект медового месяца, когда человек никого ни в чем не разочаровывает, и народ с ним связывает хорошие ожидания. Я не знаю, успеют ли они назначить выборы, есть же процедура. Не уйдут ли выборы Бабушкина не на этот год, а на следующий. Нужно смотреть», - предположил политолог.

Губернаторские выборы в регионе Астраханская областная Дума назначила на 8 сентября за день отставки Морозова, 4 июня. В них могут принять участие не только кандидаты от партий, но и самовыдвиженцы.

Telegram-канал «Незыгарь» вскоре после известия об отставке Морозова добавил предвыборному уравнению большей неопределенности. По информации авторов, регион может возглавить депутат Госдумы Олег Шеин. Справоросс, известный голодовкой в Астрахани и результатом в 16% на прошлых губернаторских выборах, впрочем, оказался не готов обсуждать потенциальный карьерный рост.

«Добрый день, никаких комментариев», - отрезал Шеин в беседе с корреспондентом «ПС».

Авторы Национального рейтинга губернаторов за март-апрель 2019 года, оценивая эффективность Морозова, отвели ему 56-е место из 85-и. По качеству жизни, согласно расчетам экспертов РИА Рейтинг, Росстата, данным Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников, Астраханская область в 2018 году занимала тоже 56-е место.