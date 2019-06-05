Захарова заявила, что РФ не «спустит на тормозах» избиение россиянина в Косове

Россия будет добиваться наказания виновных в задержании российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косове, заявила 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает RT, Захарова назвала незаконное задержание косовскими полицейскими экстраординарным событием. По ее мнению, оно не должно было остаться без внимания западных структур, причем как государственных, так и негосударственных.

Она рассказала, что врачи назвали состояние россиянина удовлетворительным, и напомнила, что у него повреждены лицевые кости.

«Мы будем настаивать на наказании виновных в задержании и избиении сотрудника ООН, российского гражданина. Я вас могу заверить, что спустить на тормозах это преступление мы не позволим», — сказала Захарова.

СМИ напоминает, 28 мая косовские силовики вошли в северные районы города, а во время задержания избили россиянина — сотрудника миссии ООН.

Ранее сообщалось, что МИД Косово призвал ООН расследовать действия Краснощекова во время задержаний, считая, что он злоупотребил иммунитетом.