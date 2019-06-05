Китайский автоконцерн Great Wall открыл завод под Тулой

Китайский автопроизводитель Great Wall открыл завод в Тульской области. Церемония состоялась 5 июня, сообщает Интерфакс.

На предприятии станут выпускать автомобили под брендом Haval. Производство началось с кроссовера F7, позже к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x. Как отметили в пресс-службе региональной администрации, на первом этапе Great Wall вложила в предприятие около полумиллиона долларов.

Компания планирует инвестировать в завод еще до 20 миллиардов рублей, Мощность предприятия — до 80 000 автомобилей в год, далее ее увеличат до 150 000 к в год. Производство к 2020 году достигнет 25 000 автомобилей в год.

Строительство Great Wall в Тульской области стартовало в 2015 году.