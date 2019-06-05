Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

 Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово

Туск заявил, что ЕС продолжит помогать Киеву финансово
Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Жертвой обрыва канатной дороги в Швейцарии стал один человек

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель

Туск считает «сильным сигналом» визит Зеленского в Брюссель
16:01   5 Июня 2019
Россия

Китайский автоконцерн Great Wall открыл завод под Тулой

Китайский автоконцерн Great Wall открыл завод под Тулой

Китайский автопроизводитель Great Wall открыл завод в Тульской области. Церемония состоялась 5 июня, сообщает Интерфакс.

На предприятии станут выпускать автомобили под брендом Haval. Производство началось с кроссовера F7, позже к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x. Как отметили в пресс-службе региональной администрации, на первом этапе Great Wall вложила в предприятие около полумиллиона долларов.

Компания планирует инвестировать в завод еще до 20 миллиардов рублей, Мощность предприятия — до 80 000 автомобилей в год, далее ее увеличат до 150 000 к в год. Производство к 2020 году достигнет 25 000 автомобилей в год.

Строительство Great Wall в Тульской области стартовало в 2015 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#дюмин #great wall

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...