ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»* в Севастополе

Сотрудники ФСБ в Севастополе пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Местный жители организовал в Севастополе деятельность экстремистской организации. Он проводил собрания, пропагандировал идеи секты, вербовал новых адептов.

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, рекламные проспекты, лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с полицией, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации»

*Запрещенная в России экстремистская организация