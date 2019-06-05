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 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

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16:05   5 Июня 2019
Россия

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»* в Севастополе

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»* в Севастополе

Сотрудники ФСБ в Севастополе пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

Местный жители организовал в Севастополе деятельность экстремистской организации. Он проводил собрания, пропагандировал идеи секты, вербовал новых адептов. 

Во время обысков правоохранители нашли и изъяли более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, рекламные проспекты, лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с полицией, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации»

*Запрещенная в России экстремистская организация

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Автор: Виктория Разумовская
#фсб #севастополь #общество #секта

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