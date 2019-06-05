Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Захарова раскритиковала действия США против российских СМИ

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

 Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после референдума

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за согласие принять участие в ПМЭФ-2019

 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
15:45   5 Июня 2019
Россия

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Российско-китайские отношения станут еще лучше, заявил 5 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайский политик отметил, что связь РФ и КНР проверена годами. Она сохранилась даже после изменений в мировой обстановке и внутри обоих государств. Он подчеркнул, что страны шаг за шагом выстраивали отношения и вывели их на самый высокий уровень за всю историю. 

«Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран», — сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, на президента Путина возлагаются большие надежды со стороны народов обеих стран и международного сообщества. Он уверен, что нет предела совершенству, и отношения между странами станут еще лучше. 

«Я рассчитываю и уверен, что этот визит обязательно принесет новые, яркие успехи», — подвел итоги китайский лидер. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #цзиньпинь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...