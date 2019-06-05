Председатель КНР уверен, что отношения РФ и Китая станут еще лучше

Российско-китайские отношения станут еще лучше, заявил 5 июня председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Китайский политик отметил, что связь РФ и КНР проверена годами. Она сохранилась даже после изменений в мировой обстановке и внутри обоих государств. Он подчеркнул, что страны шаг за шагом выстраивали отношения и вывели их на самый высокий уровень за всю историю.

«Должен сказать, что мы вместе хорошо выполнили работу перед народами наших стран», — сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, на президента Путина возлагаются большие надежды со стороны народов обеих стран и международного сообщества. Он уверен, что нет предела совершенству, и отношения между странами станут еще лучше.