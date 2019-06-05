Соболь договорилась до судебного иска от бизнесмена Евгения Пригожина

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин готовит иск к юристу ФБК Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующую информацию в среду, 5 июня, опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

В пресс-релизе отмечается, что действующее законодательство допускает возможность заявлений, создающих ложное восприятие у читателя, в связи с чем защита чести, достоинства и деловой репутации через суд не всегда применима. Юридическая служба петербургского предпринимателя тщательно анализирует все высказывания Любови Соболь.

«Но, к сожалению, несмотря на, как мы считаем, абсолютно ложный характер этих высказываний, юридическая казуистика препятствует обращению в суд в большинстве случаев», — добавили в пресс-службе.

Однако в минувшем месяце Соболь в ходе программы «A-team» сделала заявление, которое подпадает под нормы закона о защите чести, достоинства и деловой репутации. Потому юристы полагают, что предъявление иска по данному высказыванию имеет перспективы в суде. Юристы предпринимателя уже готовят соответствующие материалы для передачи дела в суд. Пресс-служба «Конкорда» позже сообщит о передаче и содержании иска.

Ранее Соболь вместе с блогером Алексеем Навальным решили стать популярнее после нескольких заболеваний в московских школах и детсадах минувшей зимой. ФБК попытался возложить ответственность за случившееся на принадлежащую Пригожину компанию «Конкорд», пытаясь связать ее со столичным комбинатом питания «Московский школьник», не представив при этом никаких вразумительных доказательств.

По итогам проверки Роспотребнадзора стало ясно, что вспышка заболеваний была спровоцирована некачественным творогом другого поставщика. Но это не остановило Соболь и Навального, которые попытались шантажировать бизнесмена, угрожая ему информационной атакой и вымогая 300 миллионов рублей. Это фейковое расследование они выложили в сеть после того, как получили от бизнесмена резко отрицательный ответ.

Первый коллективный иск родителей переболевших детей, составленный матерью одного из них – Екатериной Ковалевой, был отклонен судом 15 апреля, после того, как Любовь Соболь внесла в документ собственные поправки и указала ответчиком «Конкорд». После безосновательного указания в качестве ответчика бизнес Пригожина, иск развалился. Часть родителей решила отказаться от услуг юриста ФБК.

Мещанский суд Москвы рассмотрел второй иск и приостановил его 28 мая. В заявлении суда обоснованием для такого решения называется «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого в гражданском, уголовном или административном производстве, а также дела об административном правонарушении».