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Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

Активисты собирают подписи в поддержку Беглова на станциях метро в Петербурге

 Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске

Ветер сорвал крышу здания «Почты России» в Магнитогорске
Зеленский планирует бороться с «российской агрессией»

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17:03   5 Июня 2019
Весь мир

Южная Корея одобрила план оказания продовольственной помощи КНДР

Южная Корея одобрила план оказания продовольственной помощи КНДР

Представители совета национальной безопасности Южной Кореи в среду, 5 июня, одобрили план оказания продовольственной помощи КНДР на 8 миллионов долларов через международные организации, передает Yonhap News Agency. Деньги передадут Всемирной продовольственной программе и Детскому фонду ООН, чтобы помочь жителям Северной Кореи.

По информации WFP и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, КНДР переживает один из самых неурожайных годов — урожай 2018 года оказался самым плохим с 2008 года, а десять миллионов северокорейцев или 40 процентов населения страны нуждаются в срочной продовольственной помощи, в том числе дети и беременные женщины. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#помощь #кндр #южная корея #общество

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