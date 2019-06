Южная Корея одобрила план оказания продовольственной помощи КНДР

Представители совета национальной безопасности Южной Кореи в среду, 5 июня, одобрили план оказания продовольственной помощи КНДР на 8 миллионов долларов через международные организации, передает Yonhap News Agency. Деньги передадут Всемирной продовольственной программе и Детскому фонду ООН, чтобы помочь жителям Северной Кореи.

По информации WFP и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, КНДР переживает один из самых неурожайных годов — урожай 2018 года оказался самым плохим с 2008 года, а десять миллионов северокорейцев или 40 процентов населения страны нуждаются в срочной продовольственной помощи, в том числе дети и беременные женщины.

